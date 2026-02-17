Olimpiadi 2026 tifosi da tutto il mondo entusiasti del Trentino | È grandioso

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 portano entusiasmo in Trentino, dove i tifosi di tutto il mondo si radunano a Predazzo per seguire le gare. La località ospita le competizioni di sci e ha visto arrivare visitatori da vari paesi, attratti dall’evento e dalla bellezza del paesaggio alpino. La Protezione civile ha preparato un grande centro logistico per i volontari e gli equipaggiamenti, mentre gli appassionati commentano con entusiasmo l’atmosfera vivace e il calore degli spettatori.

Il Trentino è una delle cornici delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. A Predazzo, una delle sedi delle gare, dove peraltro la Protezione civile ha allestito un grande polo logistico per i volontari e il personale, fan da tutto il mondo hanno mostrato il loro entusiasmo: “ Lo amo: grande atmosfera, grande pubblico. Grazie Trentino!”, esulta un tifoso norvegese. La stessa soddisfazione mostrata anche da un supporter tedesco, alla sua prima Olimpiade da spettatore, e da alcuni cittadini giapponesi: “Amiamo il Trentino!”. “Sono tutti così gentili e accoglienti con noi. Ci sentiamo davvero a casa “, ha dichiarato invece una tifosa canadese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

