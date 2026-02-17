Olimpiadi 2026 il programma di oggi 17 febbraio | gli italiani in gara orari e dove vederli
Oggi, 17 febbraio, sette atleti italiani si sfidano nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sperando di portare a casa medaglie. La giornata si concentra su gare di sci e snowboard, trasmesse in diretta su diverse piattaforme televisive e online. Tra gli appuntamenti più attesi, c’è la gara di slalom gigante, che vede protagonisti i migliori talenti italiani in pista.
Sono sette i titoli in palio oggi, martedì 17 febbraio, alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Per quanto riguarda gli Azzurri in scena, tornano sulla neve e sul ghiaccio Tommaso Giacomel e Davide Ghiotto, entrambi impegnati in prove a squadre. In serata sono previste sia le ultime due run del bob a due maschile, con Patrick Baumgartner, sia le manche decisive per quanto riguarda lo sci acrobatico al Livigno Snow Park, dove sarà il grande giorno della finale del big air maschile, con protagonista Miro Tabanelli. Olimpiadi 2026, il programma di oggi e gli italiani in gara. CURLING 9. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Oggi, giovedì 12 febbraio, si svolge la sesta giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Oggi, venerdì 13 febbraio, i riflettori sono puntati sugli atleti italiani impegnati nella settima giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che si svolge tra gare di sci alpino e biathlon in diverse location del comprensorio.
Olimpiadi Invernali 2026 oggi in TV, orari e programma degli italiani in gara il 17 febbraioL’Italia prova a vincere altre medaglie nella giornata di oggi, 17 febbraio. Riflettori puntati sul biathlon, pattinaggio di velocità, pattinaggio di figura e bob a due. Diretta TV in chiaro su Rai 2 ... fanpage.it
Olimpiadi 2026: il programma di domani (martedì 17 febbraio). Orari, tv, ordine delle gareDomani, martedì 17 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno sette i titoli in palio, ovvero ... oasport.it
