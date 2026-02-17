Olimpiadi 2026 | il programma di domani mercoledì 18 febbraio Orari tv ordine delle gare

Il programma di domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si concentra sulle gare di diverse discipline, che si svolgeranno tutte in un solo giorno. La giornata prevede otto finali, tra cui lo slopestyle maschile di snowboard e la staffetta femminile di biathlon, due eventi che attireranno molta attenzione. Le competizioni inizieranno al mattino e si protrarranno fino alla sera, trasmettendo in diretta su vari canali televisivi. Tra le sfide più attese ci sono anche lo slalom femminile di sci alpino e le gare di short track, con le loro medaglie in palio che renderanno il giorno molto movimentato.

Domani, mercoledì 18 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno otto i titoli in palio, ovvero quelli dello slopestyle maschile di snowboard, delle team sprint di sci di fondo, della staffetta femminile di biathlon, dello slalom femminile di sci alpino, degli aerials femminili di sci freestyle, e della staffetta femminile e dei 500 maschili di short track. Oltre alle finali in programma, proseguiranno i round robin di curling, maschile e femminile, si terranno i quarti di finale del torneo di hockey su ghiaccio maschile, le prove cronometrate del bob a 2 femminile e del bob a 4 maschile, ed i salti di prova dal trampolino grande della combinata nordica.