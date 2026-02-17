Lars Eliasch, presidente della Fis, ha annunciato che Federica Brignone si distingue come protagonista delle Olimpiadi 2026. La sciatrice italiana ha conquistato l’attenzione grazie alle sue prestazioni eccezionali sia in discesa che in tecnica. Durante una conferenza stampa, Eliasch ha definito Brignone la vera regina di questi Giochi, sottolineando il suo ruolo centrale nello spettacolo invernale.

“Federica Brignon e è il simbolo di questi Giochi Olimpici? Sì, è sicuramente la regina, non solo della velocità ma anche della tecnica”. Lo ha detto Johan Eliasch, presidente della Fis, la Federazione Internazionale di sci e snowboard, a margine di una tavola rotonda sulla sostenibilità degli sport invernali organizzata da Casa Slovenia a Cortina. “Stupito da questi Giochi in Italia? Abbiamo trascorso un periodo meraviglioso con grandi prestazioni, è stato spettacolare e siamo andati oltre le aspettative”, ha aggiunto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, Eliasch (Fis): "Brignone regina, Giochi spettacolari"

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: domani a Livigno una delle finali più spettacolari dei Giochi#Milano-Cortina 2026 || Domani a Livigno si svolge una delle finali più attese delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Olimpiadi 2026, Brignone dopo l'oro: "Già speciale essere ai Giochi, ho usato tutto"Valentina Brignone ha conquistato l’oro nello slalom gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, portando a casa la prima medaglia italiana in questa edizione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.