Olimpiadi 2026 a Predazzo tra chi serve i pasti per i volontari | Esperienza positiva e di unione con gli altri

A Predazzo, una delle tappe delle Olimpiadi 2026 in Trentino, la Protezione civile ha creato un grande centro di coordinamento per i volontari e il personale, dopo che si sono occupati di servire i pasti. La presenza di questa struttura ha permesso ai volontari di condividere un’esperienza di collaborazione e di sentirsi parte di un grande evento. Un volontario ha raccontato che lavorare insieme ha rafforzato il senso di squadra tra le persone coinvolte.

A Predazzo, una delle sedi delle gare delle Olimpiadi 2026 in provincia di Trento, la Protezione civile ha allestito un grande polo logistico per raccogliere e coordinare tutti i volontari e il personale impiegato per Milano-Cortina. A Campo Nuvola in particolare si servono circa mille pasti al giorno per i volontari. "Ci porta a vivere tutti insieme una bella esperienza di volontariato per gli altri", dice Tiziano Dalla Torre responsabile Campo Nuvola che aggiunge: "La nostra soddisfazione principale e l'unione del nostro gruppo e poi vedere la gente che è contenta del nostro servizio".