Ogni piatto una disciplina Dalla polentina al tiramisù

Zafferano Leprotto ha lanciato un nuovo ricettario digitale, nato dalla passione per la cucina e dalla voglia di valorizzare ogni piatto come una vera disciplina. La pubblicazione include ricette che vanno dalla polenta al tiramisù, tutte ispirate al colore e al gusto dell’oro, simbolo di talento e dedizione. Oltre alle ricette, il digibook offre consigli pratici per trasformare l’atto di cucinare in un momento di concentrazione e creatività, con l’obiettivo di rendere ogni preparazione un’esperienza unica.

Il filo conduttore e? l’oro: quello che si conquista con il talento e quello che, in cucina, prende forma grazie allo Zafferano Leprotto che presenta un ricettario digitale speciale, un digibook pensato per trasformare il gesto quotidiano del cucinare in un’esperienza ispirata ai valori della performance: impegno, concentrazione, energia e creativita. “Il tuo oro olimpico incucina“, il nome del ricettario, nel quale ogni disciplina sportiva racconta un modo diverso di affrontare la sfida. Le ricette traducono questi valori in cucina, dove lo zafferano è l’elemento capace di dare equilibrio, energia e colore alle preparazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ogni piatto, una disciplina. Dalla polentina al tiramisù La preparazione di Arianna Fontana tra palestra, piscina, la doppia disciplina e... tiramisù!Arianna Fontana si allena duramente tra palestra e piscina, preparando la sua partecipazione alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Miyama, una storia d’amore. Le idee, il restyling, il Capodanno: "Qui ogni piatto è pensato"Miyama nasce nel 2010 come uno dei primi ristoranti giapponesi nella zona di San Siro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Carlo Cracco: Nel mio ristorante sto facendo scoprire il cibo italiano agli atleti olimpici. Un piatto su tutti? Il riso al salto; Il cibo come linguaggio politico; TV7 NEXT - COLDIRETTI: AGROALIMENTARE OLIMPIONICO; La pasta protagonista delle Olimpiadi - Andrew Keh. Ogni piatto, una disciplina. Dalla polentina al tiramisùIl ricettario di Zafferano Leprotto e le preparazioni ispirate dalle Olimpiadi Il tuo oro olimpico in cucina dove trovare un utile vademecum. ilgiorno.it Abbinamenti Al Tancredi ogni piatto trova il suo naturale completamento nel calice. Etichette scelte e abbinamenti studiati per valorizzare la cucina dello chef Vincenzo Manicone. Vi aspettiamo. Prenotazioni: www.ristorantetancredi.superbexperience.co facebook