Oggi il team si ritrova al centro sportivo Fabbri dopo il pareggio di Forlì, che ha suscitato alcune critiche tra i tifosi. La squadra di Parlato si prepara per la partita di domenica contro l’Osteria Grande, che si giocherà alle 14,30 allo stadio Mazza. Durante l’allenamento, il tecnico effettuerà alcune verifiche sulla condizione di Mambelli.

Dopo il pareggio deludente di Forlì, mister Parlato ha concesso un giorno di riposo a Dall'Ara e compagni, che si ritroveranno oggi pomeriggio al centro sportivo Fabbri per riprendere gli allenamenti in vista del prossimo incontro di campionato, in programma domenica prossima alle 14,30 allo stadio Mazza contro l' Osteria Grande. In casa Spal vanno verificate le condizioni di Mambelli, che ha saltato le ultime gare a causa di un problema muscolare e potrebbe presto tornare in gruppo. Come lo scorso weekend, i biancazzurri scenderanno nuovamente in campo 24 ore dopo il Mezzolara, col rischio quindi di ritrovarsi momentaneamente addirittura a -13.

© Sport.quotidiano.net - Oggi la ripresa al Centro. Verifiche per Mambelli

