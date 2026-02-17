Oggi gioco con Piccoli in palestra

La Fondazione Ami di Prato e il Centro giovanile di formazione sportiva organizzano oggi

Fondazione Ami Prato e Centro giovanile di formazione sportiva insieme per "Oggi gioco con .l’Ami". Sabato 21 febbraio dalle 10 alle 11 alla palestra la Briglia a Vaiano attività ludico-motoria pensata per i più piccoli (dai 2 ai 5 anni), insieme ai genitori che potranno partecipare a un open-day. Attraverso il gioco condiviso, il movimento e la relazione affettiva, i bambini potranno sviluppare capacità motorie, coordinazione, legame emotivo e divertimento in famiglia. Sport come salute fisica e mentale, vero benessere. Numerose evidenze scientifiche dimostrano, infatti, che svolgere attività fisica con regolarità promuove la crescita e lo sviluppo nell’infanzia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

