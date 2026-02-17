La Fondazione Ami di Prato e il Centro giovanile di formazione sportiva organizzano oggi

Fondazione Ami Prato e Centro giovanile di formazione sportiva insieme per "Oggi gioco con .l’Ami". Sabato 21 febbraio dalle 10 alle 11 alla palestra la Briglia a Vaiano attività ludico-motoria pensata per i più piccoli (dai 2 ai 5 anni), insieme ai genitori che potranno partecipare a un open-day. Attraverso il gioco condiviso, il movimento e la relazione affettiva, i bambini potranno sviluppare capacità motorie, coordinazione, legame emotivo e divertimento in famiglia. Sport come salute fisica e mentale, vero benessere. Numerose evidenze scientifiche dimostrano, infatti, che svolgere attività fisica con regolarità promuove la crescita e lo sviluppo nell’infanzia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oggi gioco con ... Piccoli in palestra

In una località della Brianza, le famiglie spendono ogni anno oltre 107 milioni di euro in giochi d’azzardo.

11 GIOCATORI IN PORTA contro una PUNIZIONE

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.