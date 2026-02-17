Il 17 febbraio, i Santi Sette Fondatori dei Servi di Maria hanno deciso di abbandonare le loro ricchezze e i loro privilegi per dedicarsi completamente alla devozione mariana. Provenienti da famiglie nobili, questi uomini hanno scelto di vivere in povertà e di lavorare per diffondere il culto di Maria tra le persone. Un esempio di dedizione che ancora oggi ispira molti fedeli.

I Santi Sette Fondatori dei Servi di Maria sono sette uomini di nobile condizione che cambiarono vita lasciando tutto per mettersi al servizio della Madonna. Fondarono un ordine religioso cambiando completamente il loro stile di vita e intraprendendo la via della penitenza e della povertà per dedicarsi alla preghiera. La decisione fu presa in seguito ad un evento soprannaturale. Santo di oggi 17 febbraio: Santi Sette Fondatori dei Servi di Maria, i nobili che scelsero di vivere in penitenza e preghiera dopo un’apparizione della Vergine I Santi Sette Fondatori dei Servi di Maria erano tutti di Firenze, appartenevano alla nobiltà e si occupavano di attività commerciali. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 17 febbraio, Santi Sette Fondatori dei Servi di Maria: lasciarono tutto per essere servi di Maria

#Teatro-De’-Servi || Al Teatro de’ Servi, dal 3 febbraio, debutta

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.