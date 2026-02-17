Oggi 17 febbraio Santi Sette Fondatori dei Servi di Maria | lasciarono tutto per essere servi di Maria
Il 17 febbraio, i Santi Sette Fondatori dei Servi di Maria hanno deciso di abbandonare le loro ricchezze e i loro privilegi per dedicarsi completamente alla devozione mariana. Provenienti da famiglie nobili, questi uomini hanno scelto di vivere in povertà e di lavorare per diffondere il culto di Maria tra le persone. Un esempio di dedizione che ancora oggi ispira molti fedeli.
I Santi Sette Fondatori dei Servi di Maria sono sette uomini di nobile condizione che cambiarono vita lasciando tutto per mettersi al servizio della Madonna. Fondarono un ordine religioso cambiando completamente il loro stile di vita e intraprendendo la via della penitenza e della povertà per dedicarsi alla preghiera. La decisione fu presa in seguito ad un evento soprannaturale. Santo di oggi 17 febbraio: Santi Sette Fondatori dei Servi di Maria, i nobili che scelsero di vivere in penitenza e preghiera dopo un’apparizione della Vergine I Santi Sette Fondatori dei Servi di Maria erano tutti di Firenze, appartenevano alla nobiltà e si occupavano di attività commerciali. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
I Sette Santi Fondatori erano sette giovani fiorentini di nobili famiglie, mercanti per l'appunto, facenti parte di una compagnia di Laudesi. Essi erano devoti della Madonna e, ogni giorno, cant
Domani, martedì 17 febbraio, la Chiesa ricorda i sette santi fondatori dell'ordine dei servi di Maria. Presso il santuario della Madonna della Navicella - Borgo Madonna di Chioggia, alle ore 18, don Yacopo Tugnolo presiederà la solenne liturgia