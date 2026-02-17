Miriam Angilè porta in scena “Oggetti che mi parlano” nel primo appuntamento della rassegna Sipari di Primavera 2026. Lo spettacolo si tiene questa sera, accompagnato da musica dal vivo degli anni '60-'70 suonata dai Beat Shop. La regia è di Enrico Ventura. La serata promette di coinvolgere il pubblico con un mix di teatro e musica.

Primo appuntamento con la rassegna Sipari di Primavera 2026 è lo spettacolo "OGGETTI CHE MI PARLANO" di Miriam Angilè con Musica Live anni '60-'70 interpretate dalla band i Beat Shop per la Regia di Enrico Ventura. Oltre alla band, lo spettacolo vede sul palco zia e nipote accanto ad un baule.dal baule emergono oggetti e ricordi di zia Miriam che via via richiamano canzoni ed emozioni. Un dialogo serrato, divertente e coinvolgente anche per il pubblico, capace di far nascere la sorpresa di un diverso incontro tra 2 generazioni, uno sguardo autentico di simpatia, piacevole condivisione e sintonia.

