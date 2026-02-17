Obesità e infezioni | studio rivela un legame crescente un decesso su 10 nel 2023 attribuibile al sovrappeso
Uno studio pubblicato su *The Lancet* conferma che l’obesità ha contribuito a circa un decesso su 10 nel 2023, a causa delle infezioni, spesso più gravi e dure da curare. La ricerca evidenzia come il sovrappeso aumenti la vulnerabilità del corpo, rendendo più difficile combattere le malattie infettive. In Italia, il numero di persone obese è in crescita, e questo fattore si sta dimostrando sempre più pericoloso.
Obesità e Infezioni: Uno Studio di *The Lancet* Rivela un Legame Pericoloso e Crescente. L’obesità rappresenta un fattore di rischio finora sottovalutato per le infezioni gravi. Un nuovo studio pubblicato su *The Lancet* ha evidenziato come l’indice di massa corporea (BMI) sia significativamente correlato a un aumento della vulnerabilità alle malattie infettive, con implicazioni importanti per la salute pubblica a livello globale. La ricerca, condotta su oltre mezzo milione di adulti, suggerisce che circa un decesso infettivo su dieci nel 2023 potrebbe essere attribuibile all’obesità. Un’Analisi Approfondita dei Dati.🔗 Leggi su Ameve.eu
Una morte per malattie infettive su 10 è legata all’obesità, lo studio
L’obesità continua a mietere vittime, con una su dieci morti per malattie infettive collegata a questa condizione.
C’è un pesticida associato al Parkinson: uno studio rivela il legame pericoloso
Un nuovo studio evidenzia un possibile legame tra l’esposizione a un pesticida specifico e lo sviluppo del Parkinson.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Obesità e infezioni gravi: un rapporto ad alto rischio; Obesità e malattie infettive, scoperto il legame mortale: lo studio e i dati; Sovrappeso e obesità: aumentano fino al 70% il rischio di infezioni gravi; Obesità legata a rischio infezioni +70% e a 1 morte su 10 nel mondo, dice studio.
Obesità, perché il peso eccessivo rende le infezioni molto più pericoloseUno studio internazionale analizza il legame tra obesità e sistema immunitario, che incide su ricoveri e mortalità per malattie infettive ... fortuneita.com
Infezioni più rischiose per chi è in sovrappesoI risultati di un nuovo lavoro pubblicato su The Lancet suggeriscono che a influenzare l’esito di un’infezione potrebbe essere anche il peso corporeo ... repubblica.it
Le persone con obesità hanno un rischio più alto del 70 per cento di infezioni gravi, e fino a un decesso su dieci per malattie infettive a livello globale potrebbe essere potenzialmente collegato all’obesità, secondo uno studio. Gli autori suggeriscono che l’obe - facebook.com facebook
Le persone obese hanno un rischio di infezioni gravi superiore del 70%, e un decesso su dieci per malattie infettive nel mondo potrebbe esservi legato. x.com