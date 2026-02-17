Obesità e infezioni | studio rivela un legame crescente un decesso su 10 nel 2023 attribuibile al sovrappeso

Uno studio pubblicato su *The Lancet* conferma che l’obesità ha contribuito a circa un decesso su 10 nel 2023, a causa delle infezioni, spesso più gravi e dure da curare. La ricerca evidenzia come il sovrappeso aumenti la vulnerabilità del corpo, rendendo più difficile combattere le malattie infettive. In Italia, il numero di persone obese è in crescita, e questo fattore si sta dimostrando sempre più pericoloso.

Obesità e Infezioni: Uno Studio di *The Lancet* Rivela un Legame Pericoloso e Crescente. L’obesità rappresenta un fattore di rischio finora sottovalutato per le infezioni gravi. Un nuovo studio pubblicato su *The Lancet* ha evidenziato come l’indice di massa corporea (BMI) sia significativamente correlato a un aumento della vulnerabilità alle malattie infettive, con implicazioni importanti per la salute pubblica a livello globale. La ricerca, condotta su oltre mezzo milione di adulti, suggerisce che circa un decesso infettivo su dieci nel 2023 potrebbe essere attribuibile all’obesità. Un’Analisi Approfondita dei Dati.🔗 Leggi su Ameve.eu

