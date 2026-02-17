Obama risponde al video di Trump che lo ritrae come scimmia

Donald Trump ha suscitato molte polemiche dopo aver condiviso un video in cui Barack e Michelle Obama vengono rappresentati come scimmie. La pubblicazione ha scatenato molte reazioni, anche tra i leader politici e sui social media, dove molti hanno condannato il gesto come offensivo e razzista. Barack Obama ha deciso di rispondere, definendo il video “inaccettabile” e chiedendo rispetto per la sua famiglia. Nel frattempo, alcuni analisti sottolineano come questo episodio abbia riacceso il dibattito sulla comunicazione politica e i limiti della libertà di espressione online.

Donald Trump ha ricevuto pesanti critiche dopo aver pubblicato un video che ritraeva Barack e Michelle Obama come scimmie. Hanno poi successivamente rimosso il video, ma il presidente degli USA ha rifiutato di scusarsi. Ora, Obama ha finalmente risposto. "Mentre viaggio per il Paese.". L'ex presidente americano Barack Obama rompe il silenzio dopo che il presidente Donald Trump ha condiviso sui social media un video scioccante che ritrae lui e l'ex first lady, Michelle Obama, come scimmie. Il video, ora cancellato, pubblicato su Truth Social all'inizio di questo mese, ha suscitato indignazione in tutto lo spettro politico. Barack Obama ha commentato con durezza il video pubblicato da Donald Trump che lo mostra come una scimmia, accusandolo di mettere in scena uno spettacolo da clown. Donald Trump si rifiuta di scusarsi per il video che mostra gli Obama come scimmie. Trump afferma di non aver visto il video razzista sugli Obama. Barack Obama risponde a Trump e rompe il silenzio dopo la pubblicazione del video razzista: Show da pagliaccio. L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha finalmente rotto il silenzio sulla controversia. L'ex presidente critica il post offensivo diffuso dal tycoon su Truth e richiama il rispetto delle istituzioni.