Nuovo premio internazionale per l’autore trentino di Giacomo Bertò

Giacomo Bertò, scrittore trentino, ha ricevuto un premio internazionale il 14 febbraio a Carrara, durante il concorso dedicato a Pablo Neruda. La vittoria arriva dopo che il suo ultimo racconto ha conquistato la giuria tra numerosi concorrenti provenienti da diversi paesi. Bertò si è distinto per la forza delle immagini e la profondità dei temi trattati, attirando l’attenzione di critici e lettori presenti alla cerimonia.

Lo scrittore 22enne residente a Trento premiato al Premio Pablo Neruda. Un altro tassello in un percorso letterario già costellato di successi Un nuovo importante riconoscimento internazionale illumina il percorso di Giacomo Bertò, giovane autore residente a Trento, che il 14 febbraio scorso è stato premiato a Carrara nell'ambito del Premio Internazionale di Arte Letteraria Pablo Neruda "Tra l'ombra e l'anima". Un risultato che conferma il talento e la crescita costante di uno scrittore capace, in pochi anni, di attirare l'attenzione della scena letteraria nazionale e internazionale. Ventidue anni, prossimo alla laurea all'Università Cattolica di Brescia, Bertò ha ottenuto il riconoscimento nella sezione dedicata alla narrativa edita grazie al suo romanzo Fissami nel cuore