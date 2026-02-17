Nuovo obiettivo per la porta futura del Napoli | si visiona un profilo europeo

Il Napoli sta cercando un nuovo difensore europeo dopo aver analizzato diversi profili sul mercato. La causa è la necessità di rinforzare la linea difensiva in vista della prossima stagione, e il club ha già individuato alcuni nomi pronti a essere valutati. Un dettaglio importante è che tra i nomi monitorati ci sono anche alcuni giocatori in forza a squadre di alto livello nel continente.

Dopo il mercato invernale condizionato dal blocco imposto, il Napoli continua a muoversi a monitorare eventuali profili per la prossima estate. Nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni riportate dal portale AreaNapoli.it che confermano l'interesse del club azzurro per Konstantinos Tzolakis, portiere greco dell'Olympiakos seguito con grande attenzione dagli uomini dell'area scouting partenopea. Per approfondire la valutazione, alcuni osservatori vicini allo staff tecnico, stando a quanto riportato da AreaNapoli, saranno presenti domani in Grecia per assistere alla sfida tra i greci il Bayer Leverkusen, valida per l'andata dei Playoffs della Champions League.