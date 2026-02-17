Nuovo invaso in Val d’Enza pubblicata la relazione finale | cosa cambia per Parma

La relazione finale sul nuovo invaso in Val d’Enza è stata pubblicata, perché il progetto potrebbe modificare il modo in cui Parma gestisce l’approvvigionamento idrico. La costruzione dell’invaso, prevista per rafforzare le riserve d’acqua durante i periodi di siccità, rischia di alterare anche il paesaggio naturale e le attività agricole della zona. I cittadini della provincia si chiedono quali siano le conseguenze concrete di questa opera sulla loro vita quotidiana.

La relazione conclusiva del dibattito pubblico evidenzia le esigenze idriche e di sicurezza del territorio parmense e raccoglie contributi da cittadini, enti e associazioni La città e i comuni della provincia di Parma sono al centro del dibattito sul nuovo invaso montano in Val d’Enza. Oggi Andrea Pillon, responsabile del percorso di dibattito pubblico svolto tra il 2 dicembre 2025 e il 29 gennaio scorso, ha pubblicato la relazione conclusiva del progetto, pensato per soddisfare i fabbisogni idrici e garantire la sicurezza idraulica dei territori interessati. Il documento di 38 pagine raccoglie 46 osservazioni che, nel complesso, convergono sulla necessità di realizzare la diga: le aree montane la vedono come opportunità di sviluppo economico, turistico e infrastrutturale, mentre il comprensorio di pianura, compresa Parma, la considera soprattutto una risposta strutturale alla siccità e al rischio idraulico.🔗 Leggi su Parmatoday.it

