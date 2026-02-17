Nuovo Centro per l’impiego al quartiere Fontanelle | il cantiere viaggia a pieno ritmo
I lavori per il nuovo Centro per l’impiego nel quartiere Fontanelle continuano a tutto gas. La costruzione, iniziata da alcune settimane, sta procedendo senza sosta nell’area dell’ex scuola delle Fontanelle. I operai lavorano quotidianamente per completare la struttura e consegnarla in tempi brevi.
Finanziato con 2,3 milioni di euro sarà un polo all'avanguardia al servizio dei cittadini e del territorio con spazi moderni ed elevate prestazioni energetiche Proseguono a ritmo serrato i lavori per la realizzazione del nuovo Centro per l’impiego presso l’area dell’ex scuola delle Fontanelle. L’opera, che vede la trasformazione dello storico edificio di viale Puglia in un polo moderno per i servizi al lavoro, segna una tappa fondamentale nel percorso di riqualificazione urbana e potenziamento dei servizi al cittadino. L’intervento è frutto di un accordo di collaborazione con l’Agenzia regionale per il lavoro per un investimento complessivo di 2,3 milioni di euro.🔗 Leggi su Riminitoday.it
