Nuovo Bonus da 90 euro nel Decreto bollette | i requisiti come funzionerà e la soglia Isee da rispettare

Il Governo presenta un nuovo bonus di 90 euro nel Decreto bollette, perché vuole aiutare le famiglie a sostenere le spese energetiche. Questo incentivo sarà disponibile per chi ha un Isee inferiore a una certa soglia e potrà essere richiesto facilmente tramite un'apposita procedura online. La proposta arriva in un momento in cui molte famiglie hanno difficoltà a pagare le bollette.

Un nuovo bonus bollette è in arrivo sul tavolo del Consiglio ministri di mercoledì 18 febbraio. Tutte le novità. Il provvedimento farà parte del più ampio decreto energia pensato dal Ministro per l'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e presentato durante il Consiglio dell'esecutivo il 18 febbraio. Contiene iniziative per la competitività delle imprese e la decarbonizzazione, potenziamento delle infrastrutture, misure per la concorrenza e per incentivare l'uso dell'energia rinnovabile. Bonus sociale da 90 euro nel nuovo decreto bollette, la nuova soglia Isee. Il bonus sociale da 90 euro, previsto nel nuovo decreto bollette, sarà accessibile anche con una soglia Isee più alta rispetto al passato. Bonus da 90 euro nel decreto Bollette: come funzionerà, i requisiti. Il governo ha deciso di assegnare un bonus di 90 euro alle famiglie che usufruiscono del bonus sociale per l'energia. Il nuovo decreto bollette prevede un contributo extra di 90 euro per le famiglie titolari bonus sociali per la fornitura di energia elettrica. Il nuovo bonus bollette prevede uno sconto di 90 euro sulla bolletta dell'energia elettrica per le famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro. La misura amplia la platea rispetto ai bonus sociali.