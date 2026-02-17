Nuovo attacco all’Inter | Arbitraggio scandaloso c’è sudditanza
L’Ospitaletto accusa l’arbitro di aver favorito l’Inter durante la partita, sostenendo che ci sono state decisioni scandalose. La società ritiene che l’arbitro abbia favorito i nerazzurri dall’inizio alla fine, penalizzando la squadra avversaria. Il direttore sportivo dell’Ospitaletto denuncia che le scelte arbitrali sono state influenzate da una sudditanza evidente. La polemica si aggiunge a quella già sollevata dalla Juventus dopo il derby d’Italia, alimentando nuove tensioni nel mondo del calcio.
Il Ds: “Per tutta la partita ha favorito i nerazzurri” Nelle ultime ore alle polemiche della Juve per l’arbitraggio del derby d’Italia con l’Inter, si sono accodate quelle dell’ Ospitaletto. La squadra del girone A di Serie C ieri ha affrontato in campionato l’Under 23 nerazzurra, guidata da Stefano Vecchi. Il Ds dell’Ospitaletto attacca l’Inter Under 23 (AnsaFoto) – Calciomercato.it La gara è terminata 2-2, con i padroni di casa capaci di rimontare il doppio svantaggio. Al termine dell’incontro si è presentato in conferenza stampa il Ds dell’Ospitaletto Paolo Musso, il quale è andato giù duro sulla direzione arbitrale che, a suo dire, ha voluto favorire l’Inter Under 23. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
L’Ospitaletto protesta: “Arbitraggio scandaloso per avvantaggiare l’Inter U23. Episodi gravissimi”Il ds dell’Ospitaletto, Paolo Musso, ha accusato l’arbitro di aver favorito l’Inter U23 durante il match, che si è concluso con un pareggio.
"Inter in sudditanza con gli ultras": le motivazioni dell'inchiesta sulle curveUn'inchiesta approfondisce il rapporto tra l'Inter e le curve dei tifosi, rivelando una situazione di sudditanza e influenze mafiose.
“Meritiamo 3 gol!” L’arbitro li assegna davvero all’Inter!
Argomenti discussi: Rinnova un big dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi; Moratti: Bastoni? Una simulazione entusiasta. La Juventus che fa la vittima è un fatto nuovo; Calciomercato live: Castellanos ufficiale al West Ham, Frattesi si avvicina al Galatasaray, Juventus su Sorloth; Cremonese, colpo in attacco prima della sfida contro l'Inter: arriva Milan Djuric dal Parma.
Inter, nuove soluzioni. In attacco tutti intercambiabili: Se Thuram non fosse titolare…La squadra di Chivu, con tante riserve nella formazione iniziali, supera il Torino e conquista la semifinale di Coppa Italia ... msn.com
Inter, cresce la fiducia per l'arrivo di Diaby: Chivu vuole un rinforzo in attacco. La situazioneFino alla serata di ieri sembrava tutto finito. L’ipotesi Inter per Moussa Diaby era ormai tramontata con l’Al-Ittihad che aveva rifiutato l’offerta nerazzurra da 35 milioni di euro per il prestito ... tuttomercatoweb.com
Inter, Marotta: «Ottimo rapporto con il Milan. Nuovo San Siro Era necessario. Percorso difficoltoso…» facebook
Nuovo #Schedinaccio tutto sulla #SerieA! #Como #Fiorentina #Lazio #Atalanta #Inter #Juventus #Cremonese #Genoa #Napoli #Roma x.com