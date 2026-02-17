Nuovi lanciarazzi per la Francia | come funzionano i K239 Chunmoo
La Francia ha deciso di esaminare l’acquisto dei lanciarazzi K239 Chunmoo dalla Corea del Sud per rafforzare la sua capacità di attacco a lunga distanza, mentre aspetta l’entrata in servizio del suo nuovo programma di artiglieria. Il ministero della Difesa vuole integrare queste armi nel proprio arsenale entro l’anno, puntando a migliorare la risposta alle minacce esterne.
La Francia sta valutando l’acquisto dei sistemi lanciarazzi multipli K239 Chunmoo dalla Corea del Sud per potenziare rapidamente la capacità di attacco a lunga distanza, in attesa che il suo programma nazionale di artiglieria a lungo raggio entri in servizio. Nel momento in cui scriviamo, l’esercito francese dispone di un numero molto limitato di lanciamissili M270 LRU, sistemi ormai obsoleti che richiedono frequenti attività di manutenzione e non soddisfano più le esigenze operative di un possibile conflitto ad alta intensità. Con la decisione di esplorare soluzioni straniere, Parigi si è confrontata con diversi sistemi occidentali come l’ M142 HIMARS statunitense o il sistema PULS israeliano, ma un recente studio del think–tank francese IFRI ha indicato il Chunmoo sudcoreano come opzione preferenziale grazie alla sua modernità, alla versatilità del suo armamento e alla rapidità con cui può essere consegnato alle unità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
E' che noi siamo già "impegnati" con l'M 270 e quindi anche la successiva/futura adozione dell'HIMARS ha evidentemente un senso. Altrimenti, un pensierino al K239 Chunmoo io lo avrei fatto... x.com