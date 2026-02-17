Nuove Radici | ISIA Faenza inaugura l’AA 2025 26 tra design materia e futuro sostenibile

L’ISIA Faenza apre ufficialmente l’anno accademico 202526 con l’evento “Nuove Radici”, dedicato a esplorare il ruolo del design e della materia nel plasmare un futuro più sostenibile. La giornata ha visto la presentazione di progetti innovativi realizzati dagli studenti, che uniscono creatività e pratiche ecologiche, dando forma a una nuova visione del settore.

Design come pratica culturale, materia come linguaggio, sostenibilità come orizzonte concreto. È questo lo spirito di "Nuove Radici – Design, materia, cultura e futuro sostenibile", il grande evento con cui ISIA Faenza inaugura l'Anno Accademico 20252026. L'appuntamento è per lunedì 23 febbraio 2026, dalle 16.00 alle 19.00, presso l'Aula Magna "Andrea Emiliani" di Palazzo Mazzolani (Corso Giuseppe Mazzini 93, Faenza). L'ingresso è libero. L'iniziativa nasce all'interno del progetto di internazionalizzazione "CREATIVE COMPETENCIES for the social change: tradition and future of Made in Italy", finanziato con fondi PNRR e sviluppato in partenariato con ISIA Roma istituzione capofila.