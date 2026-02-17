Novate Milanese vede i carabinieri e getta lo zaino con cocaina e contanti 24enne in manette

A Novate Milanese, un giovane di 24 anni ha gettato lo zaino tra i rifiuti appena ha notato i carabinieri, nascondendo al suo interno circa 400 grammi di cocaina e denaro contante. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio, quando i militari hanno notato il ragazzo aggirarsi in modo sospetto e sono subito intervenuti. Il ragazzo è stato fermato e arrestato, mentre lo zaino è stato recuperato.

Novate milanese avvia il procedimento di variante parziale al Piano di Governo del Territorio (Pgt) e assoggettabilità Vas La Giunta Comunale del comune di Novate milanese, con proprio atto n.25 del 10022026, ha.