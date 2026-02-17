Novate milanese avvia il procedimento di variante parziale al Piano di Governo del Territorio Pgt e assoggettabilità Vas

Il comune di Novate Milanese ha deciso di modificare il suo Piano di Governo del Territorio (Pgt) il 10 febbraio 2026, per rispondere alle esigenze di sviluppo locale. La Giunta Comunale ha approvato l’avvio di una variante parziale alle norme tecniche di attuazione del piano, con l’obiettivo di aggiornare alcune aree specifiche della città. In parallelo, si esegue anche una valutazione sulla possibile incidenza ambientale, come previsto dalla normativa Vas, per garantire che i cambiamenti rispettino le regole di tutela ambientale. La decisione arriva dopo diverse consultazioni con cittadini e tecnici comunali.

