Novara terminati i lavori in largo Bellini

A Novara, gli interventi di asfaltatura in largo Bellini si sono conclusi a causa delle piogge che avevano ritardato i lavori. Dopo due giorni di chiusura, la strada sarà riaperta completamente al traffico oggi alle 17, permettendo di tornare alla normalità.

Gli interventi di asfaltatura che hanno bloccato il viale negli ultimi due giorni sono conclusi e, intorno alle 17 di oggi, martedì 17 febbraio, la zona riaprirà completamente al traffico. I lavori sono iniziati la scorsa estate, con la realizzazione della rotonda, dei nuovi marciapiedi e dei percorsi di accesso al parcheggio sotterraneo Duomo.

