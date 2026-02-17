Novara bloccati nel traffico di corso Bellini | il piccolo Yasser nasce in auto con la scorta

Il piccolo Yasser è nato in auto a Novara, perché il traffico in corso Bellini ha impedito alla mamma di arrivare in ospedale in tempo. La mattina di lunedì 16 febbraio, i lavori in strada hanno causato lunghe code e rallentamenti, lasciando poche possibilità di movimento. Durante l’episodio, la mamma e il personale della scorta hanno dovuto affrontare una corsa contro il tempo, aspettando che si aprisse uno spiraglio per raggiungere il pronto soccorso.

Il bimbo è nato all'arrivo nel parcheggio in ospedale, scortato dalla polizia locale che ha accompagnato l'auto a sirene spiegate nel traffico cittadino Aveva fretta di nascere, ma, a causa del traffico, non riusciva ad arrivare in ospedale. Una pattuglia della polizia locale ha notato la famiglia in difficoltà e l'ha scortata contromano con le sirene, fino a raggiungere l'ingresso del reparto di ostetricia. Il piccolo Yasser però aveva fretta di nascere, e lo ha fatto proprio in auto nel cortile dell'ospedale, sotto gli occhi degli agenti che li avevano scortati in ospedale.