Nothing phone 4a data di lancio confermata in modo astuto
Le prime indiscrezioni sulla Nothing Phone 4a suggeriscono che il lancio sia imminente, dopo che l’azienda ha lasciato trapelare alcune immagini teaser. La società ha scelto di mantenere il riserbo, ma alcuni dettagli sui cambiamenti estetici e sulla possibile versione Pro si fanno strada tra le anticipazioni. La data di uscita sembra ormai vicina, anche grazie a alcune conferme provenienti da fonti vicine al progetto.
anticipazioni sulle indiscrezioni riguardanti la Nothing Phone 4a e la possibile presenza di una variante Pro, con una data di lancio probabile e novità di design emerse dalle prime informazioni. il contenuto offre una lettura neutra e basata sui dati disponibili, senza introduzioni non supportate. phone 4a in arrivo: anticipazioni principali. secondo le voci, Carl Pei ha insinuato un lancio per il 5 marzo attraverso un'immagine modificata che richiama un invito Apple, pubblicata su X. questa mossa fa pensare che Nothing potrebbe presentare Phone 4a e, al massimo, un modello Pro, evitando un nuovo flagship.
Nothing phone 4a e 4a pro in anteprima con un esplosione di colore
Iniziano le prime anticipazioni sui nuovi Nothing Phone 4a e 4a Pro.
Nothing phone 4a fuga di colore solleva più domande che risposte
Il Nothing Phone 4a è al centro di una fuga di colore che solleva più domande che risposte, alimentando l’interesse tra gli appassionati di tecnologia.
Nothing Phone 4a, il teaser cancella l'evento Apple: ecco la data della presentazione ufficiale. Nothing conferma il lancio della serie Phone 4a per il 5 marzo, subito dopo l'evento di Apple, e lo fa andando a modificare direttamente l'invito per la presentazione dell'iPhone 17e.
Nothing Phone (4a) e (4a) Pro: svelata la possibile data di lancio. Nell'immediato futuro dell'azienda ci sono Nothing Phone (4a) e (4a) Pro: il lancio è ormai dietro l'angolo – come si percepisce già da diversi giorni – ed ora un insider svela una data più precisa.
Nothing Phone (4a) e (4a) Pro: RAM, storage e colorazioni svelate dal leak
Nothing anticipa i Phone 4a e 4a Pro con cinque colori e una strategia tutta mid-range