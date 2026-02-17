Nota semiseria di un allibito juventino sulla comunicazione Maga del calcio italiano

Un tifoso juventino si è mostrato stupito dalla comunicazione del calcio italiano dopo Inter-Juve, soprattutto per le parole di Chivu nel post partita. La scena ha attirato l’attenzione di molti, in particolare per le accuse rivolte ai giocatori Barella e Bastoni, che erano visibilmente agitati in campo. Un dettaglio che non è passato inosservato riguarda il tono acceso e le espressioni usate, che hanno alimentato le discussioni tra gli appassionati.

Quanto fatto da Barella e Bastoni in campo e da Chivu nel post partita di Inter-Juve lo hanno visto tutti in mondovisione ed è inutile spenderci altre parole. Le immagini hanno fatto il giro del mondo sui media sportivi, diventando immediatamente simbolo globale di comportamento antisportivo: un bello spot, insomma, per il calcio italiano. Si è tornati quindi a parlare di Inter a livello globale, a distanza dalla mitologica débâcle sportiva di pochi mesi fa: la prima squadra a perdere una finale di Champions League con cinque gol di scarto. Allora era stato un brusco risveglio per la tifoseria interista, che passava il tempo a cantare in trance collettiva il celebre coro «co-come mai la Champions tu non la vinci mai» durante le partite con la Juventus.