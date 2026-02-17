Nordio a Piacenza | Un errore politicizzare il referendum sulla separazione delle carriere

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha criticato la politicizzazione del referendum sulla separazione delle carriere, accusando questa scelta di aver creato divisioni inutili. La sua presenza a Piacenza, insieme al collega Foti, si è concentrata proprio sulla campagna a favore del “Sì” al voto, in un evento promosso da Fratelli d’Italia. Durante l’incontro, Nordio ha sottolineato come la questione delle carriere dei magistrati non debba diventare uno strumento di polemica politica. In piazza, alcuni partecipanti hanno esposto cartelli e striscioni a sostegno del referendum.

Il ministro della Giustizia ha partecipato a un incontro in Sant'Ilario organizzato da Fratelli d'Italia a favore del "Sì" al prossimo referendum Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha partecipato, insieme al ministro piacentino Tommaso Foti, ad un incontro - organizzato da Fratelli d'Italia - a favore del "Sì" al prossimo referendum sulla spedizione delle carriere dei magistrati. Nordio è arrivato in pizza Cavalli nel pomeriggio di martedì 17 febbraio per poi dirigersi al vicino auditorium di Sant'Ilario, gremito di pubblico per l'occasione. L'incontro è stato aperto e introdotto dal presidente dell'ordine degli avvocati di Piacenza Franco Livera.