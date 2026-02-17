Gina, conosciuta da tutti come nonna Gina, ha compiuto 100 anni dopo aver trascorso una vita fatta di viaggi in aereo e di 15 nipoti. Questa tappa importante arriva anche grazie alle avventure che ha vissuto e alle novità che sogna ancora di scoprire. Un dettaglio concreto: proprio quest’anno, Gina ha deciso di partire per un’ultima vacanza in Spagna, un viaggio che aspira a fare prima di mettere da parte le valigie.

Per Gina un secolo di storia e il desiderio di un nuovo viaggio, dopo i tanti che ne hanno arricchito l’esperienza e l’entusiasmo. A cento anni, compiuti domenica scorsa, il mondo non appare mai abbastanza grande, specialmente se lo si è guardato spesso dall’oblò di un aereo in tanti viaggi appassionati. Gina Prosperi, che ha appena spento cento candeline, non ha alcuna intenzione di smettere di sognare e alla sua festa di compleanno ha espresso il desiderio, chissà, di tornare a volare, ammirando altre bellezze paesaggistiche del mondo. Nata il 15 febbraio 1926 a Belvedere, Gina ha superato le asperità della Seconda Guerra Mondiale e le fatiche di un’epoca in cui spesso il dovere veniva molto prima dei sogni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nonna Gina festeggia 100 anni. Lunghi viaggi in aereo e 15 nipoti

