Nonna Gina festeggia 100 anni Lunghi viaggi in aereo e 15 nipoti
Gina, conosciuta da tutti come nonna Gina, ha compiuto 100 anni dopo aver trascorso una vita fatta di viaggi in aereo e di 15 nipoti. Questa tappa importante arriva anche grazie alle avventure che ha vissuto e alle novità che sogna ancora di scoprire. Un dettaglio concreto: proprio quest’anno, Gina ha deciso di partire per un’ultima vacanza in Spagna, un viaggio che aspira a fare prima di mettere da parte le valigie.
Per Gina un secolo di storia e il desiderio di un nuovo viaggio, dopo i tanti che ne hanno arricchito l’esperienza e l’entusiasmo. A cento anni, compiuti domenica scorsa, il mondo non appare mai abbastanza grande, specialmente se lo si è guardato spesso dall’oblò di un aereo in tanti viaggi appassionati. Gina Prosperi, che ha appena spento cento candeline, non ha alcuna intenzione di smettere di sognare e alla sua festa di compleanno ha espresso il desiderio, chissà, di tornare a volare, ammirando altre bellezze paesaggistiche del mondo. Nata il 15 febbraio 1926 a Belvedere, Gina ha superato le asperità della Seconda Guerra Mondiale e le fatiche di un’epoca in cui spesso il dovere veniva molto prima dei sogni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Cento anni vissuti intensamente: nonna Netta festeggia con figli e nipoti
San Michele Salentino ha reso omaggio a Maria Antonia Cassese, nota come nonna Netta, in occasione del suo centesimo compleanno.
Un secolo di vita e memoria: nonna Rosa festeggia i 100 anni
La comunità di Serino ha festeggiato Rosa Verderame, che ha appena compiuto 100 anni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Nonna Gina festeggia 100 anni. Lunghi viaggi in aereo e 15 nipoti; Città di Castello in festa, nonna Gina spegne 100 candeline.
Gina Pasquetto festeggia 100 anni. Il suo segreto? «Non rinuncia mai alla tombola del martedì in parrocchia»VIGODARZERE (PADOVA) - Compleanno centenario per nonna Gina. Ha spento 100 candeline, Gina Pasquetto di Vigodarzere, splendidamente portati. Nonna Gina, infatti, è autonoma in tutto ed è assidua ... ilgazzettino.it
Ristorante Paradiso. Ruby Amanfu · Beautiful, You Are (Instrumental). Ogni tortello della Nonna Gina è un pezzo di storia. Una ricetta tramandata da chi ci ha insegnato ad amare la cucina e la famiglia, con gesti che parlano più di mille parole. Vi aspettia - facebook.com facebook