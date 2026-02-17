Nonna Adalgisa, che ha compiuto 105 anni, ha spento le sue candeline sabato durante una festa a San Giorgio, il paese dove ha trascorso gran parte della sua vita. Un momento speciale, con amici e familiari, per celebrare quattro generazioni che si sono radunate per rendere omaggio alla lunga vita della nonnina di Terre Roveresche.

Sono ben 105 le candeline sopra le quali ha soffiato sabato Adalgisa Sebastianelli, vispa nonnina di Terre Roveresche, per la quale è stata organizzata una bella festa nella sala polivalente di San Giorgio, il paese dove ha vissuto gran parte della sua esistenza. Con lei c’erano i figli Mauro e Giuliano, nipoti, pronipoti, parenti e amici e, inoltre, il sindaco Antonio Sebastianelli (omonimo ma non parente), il parroco monsignor Giacomo Mura e un nutrito gruppo della banda musicale. "Davvero siete qui tutti per me?", ha chiesto nonna Adalgisa, che poi ha aggiunto: "È una roba bella, sono molto contenta e vi ringrazio di cuore". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nonna Adalgisa, sono 105. Quattro generazioni in festa

È scomparsa a 105 anni Carmela Zullo, residente a Orsara di Puglia, uno dei paesi più piccoli del Foggiano.

Il Capodanno a Piacenza si anima con una serata ricca di eventi, tra musica e spettacoli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.