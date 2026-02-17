Non tutte le vite sono rispettate Sull’eutanasia Leone sveglia la Cei

Il Papa ha criticato duramente le dichiarazioni di monsignor Francesco Savino, sottolineando che molte vite non ricevano lo stesso rispetto. Durante un evento pubblico, ha evidenziato come la salute non venga tutelata equamente, aggiungendo che la Chiesa deve affrontare con fermezza temi come l’eutanasia. La sua presa di posizione arriva dopo settimane di tensioni interne in Vaticano.

Il Papa raddrizza la barra dopo le uscite di monsignor Francesco Savino. Moniti pure sul riarmo. «Non tutte le vite sono ugualmente rispettate e la salute non è né protetta né promossa allo stesso modo per tutti». È una denuncia netta, quella scandita ieri da papa Leone XIV nel discorso rivolto nella Sala Clementina del Palazzo apostolico ai membri della Pontificia accademia per la Vita, riunita sul tema «Healthcare for all. Sustainability and equity». 🔗 Leggi su Laverita.info

