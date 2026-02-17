Non solo la Juve altri due club mi volevano Il racconto di Osimhen

Victor Osimhen ha rivelato che, oltre alla Juventus, altri due club avevano mostrato interesse per lui durante l’estate 2024, prima di trasferirsi al Galatasaray. L’attaccante nigeriano ha spiegato di aver ricevuto offerte concrete da diverse squadre europee, tra cui un club inglese e uno francese, che avevano fatto pressing per convincerlo a restare. Osimhen ha anche aggiunto che le trattative sono state intense e che ha valutato attentamente le opzioni prima di accettare il trasferimento.