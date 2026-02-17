Non solo il tunisino pluricondannato un altro migrante risarcito con 18mila euro | ennesima sentenza ideologica

Un altro migrante ha ottenuto un risarcimento di 18mila euro, dopo che il tribunale ha stabilito il suo diritto a un indennizzo, alimentando le polemiche. La decisione si aggiunge alla recente sentenza del Tribunale di Roma, che ha condannato il Viminale a pagare 700 euro a un clandestino algerino, già condannato in passato e trasferito in Albania. La vicenda si è svolta nel giro di pochi giorni, suscitando ulteriori discussioni sulla giustizia.

Un'altra sentenza ideologica crea sconcerto a due giorni dall'assurda sentenza del Tribunale di Roma che ha condannato il Viminale a risarcire con 700 euro un clandestino algerino: un pluripregiudicato che era stato portato al Centro di Detenzione in Albania. A poco più di 24 ore arriva la notizia che il Ministero degli Interni dovrà risarcire con 18 mila euro un altro migrante, un pakistano: era stato respinto dall'Italia in Slovenia e poi in Bosnia. Questa ennesima sentenza ideologica arriva sempre dalla 18esima sezione civile del tribunale di Roma, da parte della giudice Damiana Colla. Migrante pakistano: la decisione del Tribunale di Roma. La sezione "rossa" del Tribunale di Roma: risarcito con 18mila euro un altro migranteIl giudice Corrado Bile ha ordinato il risarcimento di 18mila euro a un migrante, dopo aver riconosciuto un danno subito in un procedimento davanti alla Diciottesima Sezione Civile del Tribunale di Roma. L'altro migrante risarcito con 18 mila euroUn migrante pakistano ha ottenuto un risarcimento di 18 mila euro dopo essere stato respinto dall'Italia e inviato prima in Slovenia e poi in Bosnia.