Non solo IA La Cina mostra i muscoli umanoidi alla festa dell’anno del Cavallo
La Cina ha deciso di mostrare i suoi robot umanoidi durante le celebrazioni dell’Anno del Cavallo, suscitando attenzione tra i visitatori. La scelta di integrare macchine avanzate tra le performance più spettacolari ha attirato numerosi spettatori, incuriositi dai movimenti realistici degli automi. La festa, iniziata oggi, si svolge in diverse città e si conclude a marzo, coinvolgendo anche tradizioni antiche e innovazioni tecnologiche.
Oggi la Cina comincia l’Anno Nuovo con una serie di festeggiamenti, eventi e celebrazioni che si prolungano fino al mese di marzo. Come ogni anno, un animale è scelto come simbolo e questo 2026 è l’anno del cavallo di fuoco. Tuttavia, il protagonista del “chunwan”, l’evento del Festival della Primavera trasmesso dall’emittente statale Cctv – con un’audience di più di un miliardo di persone – non è stato un animale e nemmeno un essere umano: la scena è stata catturata da quattro robot umanoidi. Con vestiti tipici tradizionali, questi robot hanno ballato, giocato e praticato kung fu come veri e propri essere umani. 🔗 Leggi su Formiche.net
