La Cina ha deciso di mostrare i suoi robot umanoidi durante le celebrazioni dell’Anno del Cavallo, suscitando attenzione tra i visitatori. La scelta di integrare macchine avanzate tra le performance più spettacolari ha attirato numerosi spettatori, incuriositi dai movimenti realistici degli automi. La festa, iniziata oggi, si svolge in diverse città e si conclude a marzo, coinvolgendo anche tradizioni antiche e innovazioni tecnologiche.

Oggi la Cina comincia l’Anno Nuovo con una serie di festeggiamenti, eventi e celebrazioni che si prolungano fino al mese di marzo. Come ogni anno, un animale è scelto come simbolo e questo 2026 è l’anno del cavallo di fuoco. Tuttavia, il protagonista del “chunwan”, l’evento del Festival della Primavera trasmesso dall’emittente statale Cctv – con un’audience di più di un miliardo di persone – non è stato un animale e nemmeno un essere umano: la scena è stata catturata da quattro robot umanoidi. Con vestiti tipici tradizionali, questi robot hanno ballato, giocato e praticato kung fu come veri e propri essere umani. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Non solo IA. La Cina mostra i muscoli (umanoidi) alla festa dell’anno del Cavallo

La Corea del Nord mostra i muscoli: lanciati missili balistici verso il Mar del Giappone, è il primo test dell’annoLa Corea del Nord ha condotto il primo test missilistico dell’anno, secondo fonti sudcoreane.

La Cina mostra i muscoli a Taiwan. Aerei in tilt: 100.000 persone a terraLe recenti attività militari cinesi nello Stretto di Taiwan hanno aumentato le tensioni nella regione, con un rapido dispiegamento di aerei e manovre coordinate.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.