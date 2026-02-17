Non più soltanto un accessorio La cintura riscrive le regole della giacca sartoriale E aggiunge un tocco snellente

La cintura sta conquistando un ruolo centrale nel modo di indossare le giacche sartoriali, spostandosi oltre il semplice accessorio. Recentemente, molti stilisti hanno iniziato a proporre modelli che valorizzano la figura, grazie a tagli e dettagli innovativi. In particolare, le nuove collezioni prevedono cinture che sottolineano la vita, creando un effetto snellente evidente anche sotto il blazer. La tendenza si afferma con decisione, lasciando alle spalle l’idea che la cintura fosse solo un elemento decorativo.

V itino da vespa? Se l'ideale femminile del corpo a clessidra è tramontato (per fortuna), la cintura vola sempre più alto tra le tendenze. Alta o bassa, semplice o decorata, nel 2026 non esalta solo i pantaloni. Anzi, si fa notare per originalità grazie ad abbinamenti più che mai ricercati. Su con la vita: cardigan, t-shirt, blazer con cintura. Come abbinare il cardigan con la cintura e trasformare il grande classico knitwear nel protagonista di stagione X Leggi anche › Dritte al punto. vita. Come reinventare il solito cardigan grazie alla cintura In principio c'era solo la giacca o la maglia con cintura incorporata.