Non c' è pace per Grado e Monfalcone | quinta allerta per acqua alta in due settimane

Un'allerta per acqua alta è stata diramata a causa delle intense piogge che hanno interessato le zone costiere di Gorizia, coinvolgendo Grado e Monfalcone. La situazione si ripete per la quinta volta in meno di due settimane, con i livelli del mare che continuano a salire, mettendo in allerta residenti e autorità locali.

Nell'isola del sole questi episodi ripetuti si verificavano soprattutto in novembre, si tratta quindi di un'anomalia. Il picco di marea è previsto per le 23:40 Una nuova allerta meteo per acqua alta nelle zone costiere della provincia di Gorizia (Grado e Monfalcone), si tratta della quinta allerta gialla dall'inizio di febbraio, ovvero in un intervallo di circa due settimane. A Grado, in particolare, i fenomeni di alta marea ripetuti si verificavano negli anni scorsi soprattutto in novembre, si tratterebbe quindi di un'anomalia anche se nei precedenti episodi non si sono registrati danni.