Non c’è pace per Calhanoglu | ecco quante gare salterà

Hakan Calhanoglu resterà a casa durante la trasferta dell’Inter a Bodø perché soffre di un affaticamento al quadricipite della coscia destra. La sua assenza potrebbe durare diverse partite, influenzando le scelte del tecnico in vista delle prossime gare. La squadra si prepara a giocare senza uno dei suoi centrocampisti più fondamentali, mentre i medici monitorano la sua condizione.

Non arrivano segnali incoraggianti per l’Inter sul fronte Hakan Calhanoglu che non è partito con la squadra per la trasferta di Bodø a causa di un affaticamento al quadricipite della coscia destra. Secondo quanto riferito da FcInter1908.it, lo staff medico nerazzurro avrebbe scelto una linea di assoluta prudenza, ma i tempi di recupero potrebbero essere meno rapidi del previsto. Il centrocampista turco dovrebbe infatti saltare la trasferta di Lecce – gara che avrebbe comunque dovuto saltare per squalifica dopo il derby d’Italia – ma rischia di non essere a disposizione nemmeno per il ritorno del playoff di Champions League contro il BodøGlimt, in programma martedì prossimo a San Siro.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Calhanoglu, ecco l’esito degli esami: quante gare saltaEcco gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter.

UFFICIALE Inter, tegola Calhanoglu per Chivu: cosa si è fatto e quante partite salteràHakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, si è infortunato durante la partita contro il Napoli a causa di un problema al soleo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.