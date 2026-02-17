Non c' è due senza tre Appuntamento con la terza serata di Cambiscena Theatresports™ 2026

Il 21 febbraio, CambiScena ripropone la sua terza serata di Theatresports™ 2026, dopo il successo delle prime due serate. L’associazione culturale ha deciso di continuare con gli spettacoli di improvvisazione teatrale, attirando un pubblico appassionato di comicità e sorprese. La manifestazione si svolge nel teatro locale, dove gli attori si sfidano in scene improvvisate davanti agli spettatori. La serata promette di essere ricca di momenti divertenti e coinvolgenti, con un pubblico che potrà partecipare attivamente.

Riprende sabato 21 febbraio la rassegna gennaio-marzo di improvvisazione teatrale a cura dell'associazione culturale CambiScena, con la terza serata di CambiScena Theatresports™ 2026. Sul palco del Teatrò - Teatro Polivalente di Abano Terme, gli studenti e le studentesse della scuola di improvvisazione teatrale CambiScena si susseguiranno tra giochi teatrali e sfide alla miglior scena improvvisata, per decretare la squadra vincitrice della serata tra le Maracas e i Clappers.

Cambiscena Theatresports™ 2026 prosegue con la sua seconda data.

Continua a pieno ritmo la stagione di CambiScena Theatresports™ 2026 a Improvvisazione Teatrale.

