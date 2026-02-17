Nomi invertiti nelle ' Calciatrici' gaffe da derby capitolino per la Panini

AGI -  La 'sezione' è quella della Nazionale ma la ‘ gaffe ’ è da  derby capitolino. Un incredibile  errore  è quello che sta emergendo in queste ore e riguarda l’ album "Calciatrici"  della  Panini  presentato solo pochi giorni fa a  Roma. Scambiati i nomi di due portiere nella sezione dedicata alla Nazionale. Nella sezione dedicata alla  Nazionale  infatti sono stati scambiati i nomi di due  portiere:  Rachele Baldi  della  Roma  e  Francesca Durante  della  Lazio. Sulla foto della prima  calciatrice  infatti è stato impresso il nome della seconda e viceversa. Una svista clamorosa, se si pensa che le due ragazze hanno fatto parte della spedizione all’ Europeo in Svizzera  dove la squadra di  Andrea Soncin  ha sfiorato la  finale. 🔗 Leggi su Agi.it

