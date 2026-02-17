Nomi invertiti nelle ' Calciatrici' gaffe da derby capitolino per la Panini

AGI - La 'sezione' è quella della Nazionale ma la ‘ gaffe ’ è da derby capitolino. Un incredibile errore è quello che sta emergendo in queste ore e riguarda l’ album "Calciatrici" della Panini presentato solo pochi giorni fa a Roma. Scambiati i nomi di due portiere nella sezione dedicata alla Nazionale. Nella sezione dedicata alla Nazionale infatti sono stati scambiati i nomi di due portiere: Rachele Baldi della Roma e Francesca Durante della Lazio. Sulla foto della prima calciatrice infatti è stato impresso il nome della seconda e viceversa. Una svista clamorosa, se si pensa che le due ragazze hanno fatto parte della spedizione all’ Europeo in Svizzera dove la squadra di Andrea Soncin ha sfiorato la finale. 🔗 Leggi su Agi.it

