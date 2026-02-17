NIO stabilisce il nuovo record di scambi batteria grazie al capodanno cinese

NIO ha registrato un record di scambi di batterie durante il Capodanno cinese, aumentando le transazioni del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La causa di questo aumento è la forte domanda di veicoli elettrici in Cina, che spinge gli utenti a sostituire più frequentemente le batterie. Durante le festività, NIO ha aperto nuove stazioni di scambio in diverse città, facilitando l’accesso ai servizi per i clienti.

NIO Raggiunge un Nuovo Picco di Scambi Batteria nel Cuore del Capodanno Cinese. La casa automobilistica cinese NIO ha segnato un nuovo record di scambi di batterie durante le festività del Capodanno Cinese, raggiungendo le 146.649 operazioni in un solo giorno. Questo risultato, ottenuto il 17 febbraio 2026, testimonia la crescente adozione di veicoli elettrici nel paese e l'efficacia del sistema di battery swapping sviluppato dall'azienda, un'alternativa rapida alla ricarica tradizionale. Il Capodanno Cinese e l'Esodo su Ruote. Il Capodanno Cinese rappresenta tradizionalmente il periodo di maggiore mobilità interna in Cina.