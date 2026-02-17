Niente arresto per l’ex ballerina | Mi ha aggredita e l’ho colpito Per la Procura è legittima difesa

Oksana Murasova, ex ballerina, non finirà in manette dopo aver ammesso di averla colpita durante una lite. La donna ha spiegato di aver aggredito il compagno, Massimiliano D., 52 anni, perché si era avvicinato in modo minaccioso. La Procura ha deciso di non procedere con l’arresto, ritenendo che l’intervento di Murasova fosse una legittima difesa. La vicenda si è svolta in un appartamento di Milano, dove i vicini hanno udito le urla e chiamato le forze dell’ordine.

Oksana Murasova è indagata per lesioni aggravate nei confronti del compagno di 52 anni Massimiliano D.I. La dinamica avrebbe dovuto comportare l'arresto, ma il pm di turno Pasquale Addesso, tenuto conto della confessione della donna ("Mi ha aggredita e l'ho colpito"), ha ritenuto sussistenti i presupposti per la legittima difesa e ha deciso di procedere con una denuncia a piede libero. L'uomo, ferito al fianco sinistro, se n'è andato domenica sera dal Niguarda prima che i medici lo dimettessero: ha riportato una prognosi di 30 giorni. Tra i due conviventi, domiciliati in un appartamento di via Soffredini a Precotto, sarebbe scoppiato un violento litigio poco dopo le 17.