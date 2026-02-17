Nicolò Filippucci | I talent aiutano ti espongono al grande pubblico Sanremo a 19 anni? Non me lo aspettavo
Nicolò Filippucci spiega che la sua partecipazione a Sanremo è arrivata grazie alla popolarità conquistata grazie ai talent show. A soli 19 anni, il giovane cantante si è trovato sul palco del Festival con il brano “Laguna”, che racconta una relazione ormai terminata. La sua voce forte e il modo di essere semplice e sincero hanno attirato l’attenzione di pubblico e critica, sorprendendolo anche lui stesso.
Dal ricordo dell'esperienza ad Amici all'emozione del Festival. L'intervista al giovane cantante tra le Nuove Proposte di Sanremo 2026 con il brano "Laguna" Con la sua voce potente e il suo carattere gentile ha conquistato tutti a Sanremo Giovani diventando subito una delle Nuove Proposte del Festival 2026 con il brano “Laguna” su una storia d'amore ormai finita. Lui è Nicolò Filippucci, 19 anni, origini umbre e una sensibilità artistica fortissima. Lo abbiamo conosciuto ad Amici dove è stato, sotto l'ala di Anna Pettinelli, uno dei protagonisti della scorsa edizione del talent, arrivando a un soffio dalla finalissima.🔗 Leggi su Today.it
