Nicolò Filippucci | I talent aiutano ti espongono al grande pubblico Sanremo a 19 anni? Non me lo aspettavo

Nicolò Filippucci, 19 anni, ha ottenuto un grande successo a Sanremo Giovani grazie alla sua voce forte e al suo carattere sincero. La sua partecipazione al festival è arrivata inaspettatamente, anche perché non immaginava di poter salire sul palco principale a così breve tempo. Durante la settimana, il giovane cantante ha raccontato che i talent sono un ottimo trampolino di lancio, perché permettono di farsi conoscere a un pubblico più ampio. Con il brano “Laguna”, che parla di una relazione ormai conclusa, si è fatto notare tra gli altri emergenti, conquistando un posto tra le Nuove Proposte del Festival 2026.

Dal ricordo dell'esperienza ad Amici all'emozione del Festival. L'intervista al giovane cantante tra le Nuove Proposte di Sanremo 2026 con il brano "Laguna" Con la sua voce potente e il suo carattere gentile ha conquistato tutti a Sanremo Giovani diventando subito una delle Nuove Proposte del Festival 2026 con il brano "Laguna" su una storia d'amore ormai finita. Lui è Nicolò Filippucci, 19 anni, origini umbre e una sensibilità artistica fortissima. Lo abbiamo conosciuto ad Amici dove è stato, sotto l'ala di Anna Pettinelli, uno dei protagonisti della scorsa edizione del talent, arrivando a un soffio dalla finalissima. Ho sempre visto Sanremo sul divano con i miei genitori, partecipare a soli 19 anni è un'emozione fortissima. La carta vincente della mia canzone La sincerità. Ho cercato di esprimermi per quello che sono io".