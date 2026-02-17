Niccolò Macii e l'intervista più sincera | Volevo chiedere scusa a Sara E scoppia a piangere

L'onestà del pattinatore emoziona in diretta tv e lascia un bel messaggio: saper chiedere scusa e saper perdere, restando comunque uniti come "una squadra" nonostante le vicende personali.🔗 Leggi su Fanpage.it

Federica Brignone, recentemente tornata alle gare dopo un grave infortunio, ha concluso al sesto posto nello slalom gigante di Kornplatz.

Niccolò Macii si è scusato pubblicamente con Sara Conti dopo aver commesso un errore durante la gara, un gesto che ha suscitato attenzione tra gli appassionati.

Sara Conti e Niccolò Macii sulle note di Caruso: il significato del costume della pattinatriceMarika Poli ha realizzato il costume di Sara Conti, che si adatta perfettamente alla canzone scelta per la gara: è in coppia con Niccolo Macii ... fanpage.it

Niccolò Macii si cosparge il capo di cenere: Mi scuso con Sara, non volevo farle pesare gli errori; Conti: Un mese fa in stampelleChiudono con una prestazione tra luci ed ombre e sono lontani dalla zona podio Niccolò Macii e Sara Conti. Nel programma libero del pattinaggio artistico ... oasport.it

In programma anche la finale del pattinaggio di figura con Sara Conti e Niccolò Macii e lo sci acrobatico con Flora Tabanelli e Maria Gasslitter x.com

Sara Conti e Niccolò Macii si sono piazzati in sesta posizione nella gara delle coppie di artistico dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, eguagliando il migliore risultato italiano di sempre nella specialità. Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini hanno, invece, chiu facebook