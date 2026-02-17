New Balance ha presentato la scarpa ABZORB 2000 in collaborazione con Endrick, perché vuole raggiungere i giovani appassionati di sneakers. La novità è disponibile solo da Foot Locker, che ha già esposto le prime immagini del modello. La campagna promozionale coinvolge diversi paesi e punta a catturare l’attenzione degli utenti con colori vivaci e design moderno.

Lanciata una campagna globale. New Balance lancia la stagione con nuove colorazioni della ABZORB 2000, disponibili in esclusiva da Foot Locker. Per celebrare il lancio, è stata ideata una campagna globale con protagonista Endrick, giovane stella del calcio internazionale e atleta New Balance. La campagna enfatizza l’importanza culturale della sneaker, il suo stile urbano e un design innovativo che unisce tecnologia ed estetica. Insieme, New Balance e Foot Locker continuano a definire le tendenze della cultura giovanile e del mondo delle sneakers su scala globale. Ambientata in un angolo vivace di Madrid, la campagna cattura l’energia di uno spazio di aggregazione, mostrando momenti di incontro e convivialità della comunità locale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - New Balance presenta la ABZORB 2000 con Endrick in esclusiva da Foot Locker

