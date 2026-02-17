Nelle pareti oltre 800mila euro in contanti | la scoperta in casa di un 50enne nel Napoletano

Un uomo di 50 anni, già agli arresti domiciliari per droga, ha attirato l’attenzione dei carabinieri quando gli sono stati trovati oltre 850mila euro in contanti nascosti nelle pareti di casa sua nel Napoletano. Durante una perquisizione, i militari hanno scoperto le somme occultate in appositi vani ricavati nel muro e nella porta d’ingresso dell’abitazione.