Nelle pareti oltre 800mila euro in contanti | la scoperta in casa di un 50enne nel Napoletano
Un uomo di 50 anni, già agli arresti domiciliari per droga, ha attirato l’attenzione dei carabinieri quando gli sono stati trovati oltre 850mila euro in contanti nascosti nelle pareti di casa sua nel Napoletano. Durante una perquisizione, i militari hanno scoperto le somme occultate in appositi vani ricavati nel muro e nella porta d’ingresso dell’abitazione.
I carabinieri hanno denunciato un 50enne già ai domiciliari per droga: in casa sua trovati 850mila euro in contanti, nascosti in vani ricavati nelle pareti e nella porta di ingresso.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: La famiglia con in casa oltre 200mila euro in contanti, sei rolex e 21 carte di credito
Leggi anche: Campi Bisenzio, cadavere trovato in un baule: scoperta choc. In casa decine di migliaia di euro in contantiLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Al lavoro 12 ore al giorno e 7 giorni su 7 tra umidità e muffa: blitz nel capannone gestito dai cinesi; Imprese a Parma nel 2025: sostanziale stabilità e buona tenuta.
Nelle pareti oltre 800mila euro in contanti: la scoperta in casa di un 50enne nel NapoletanoI carabinieri hanno denunciato un 50enne già ai domiciliari per droga: in casa sua trovati 850mila euro in contanti, nascosti in vani ricavati nelle pareti ... fanpage.it
Nel cuore di Chiaia c’è un vicoletto che sembra fuori dal tempo. Vico Sant'Arpino Piccolo, silenzioso, quasi nascosto. Uno di quei luoghi che non trovi cercando “cosa vedere a Napoli”. Qui la città rallenta. Le pareti raccontano storie. La luce filtra diversa. Non è facebook