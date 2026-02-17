Nel segno di Pergolesi e Mozart Brianza Classica si fa in cinquanta

Il concerto di Pergolesi e Mozart ha attirato cinquanta musicisti e appassionati in Brianza, causando grande entusiasmo tra gli organizzatori. Questa primavera, la XXlll edizione di Brianza Classica, promossa da Early Music Italia e diretta da Giorgio Matteoli, si svolge da marzo a luglio, portando musica di alto livello nella regione.

"Nel segno di Pergolesi e di Mozart ". Prende il via la fase primaverile (da marzo a luglio) della XXlll edizione di Brianza classica promossa dal circuito cameristico interprovinciale dell'associazione Early Music Italia, diretta dal maestro Giorgio Matteoli. L'iniziativa prevede 50 eventi (tra concerti, preludi, matinée per le scuole e concerti sociali per utenza fragile) in 25 comuni delle province di Monza Brianza e Lecco, in chiese, parchi, ville di delizia, scuole, piazze. "Lo spirito di Brianza classica – sottolinea il direttore artistico Matteoli – è di portare i grandi concerti in provincia, con il supporto delle amministrazioni comunali.