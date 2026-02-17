Nel ricordo del presidente intitolato a Gianni Indino l’Auditorium della sede provinciale di Confcommercio

Gianni Indino, ex presidente di Confcommercio Rimini, ha lasciato un segno importante nella comunità locale, e questa mattina il suo nome è stato assegnato all’Auditorium della sede provinciale per ricordarlo. La cerimonia ha attirato molti colleghi, amici e rappresentanti delle istituzioni, che hanno voluto rendere omaggio a chi ha guidato l’associazione con passione e determinazione. Durante l’evento, sono state lette testimonianze e ricordi che evidenziano il ruolo di Indino nel rafforzare il tessuto economico della zona.

Particolarmente toccante il momento dello svelamento della targa, avvenuto insieme al sindaco, alla moglie Anna e alla figlia Valentina Alla cerimonia hanno preso parte i rappresentanti e i soci di Confcommercio, i dipendenti che hanno ricordato la figura dell'ex presidente attraverso un emozionante video, la famiglia e gli amici, insieme al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, al presidente di Ieg - Italian Exhibition Group Maurizio Ermeti e allo storico presidente del Silb Rimini, Ennio Sanese, che ha ricordato i primi passi di Indino nel Sindacato Italiano Locali da Ballo, di cui divenne un presidente istrionico e sempre attento: "Gianni è stato un presidente energico, sempre presente.