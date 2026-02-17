nederlands fotomuseum la storia scorre in immagine

Il Nederlands Fotomuseum apre le sue porte a Rotterdam, portando in mostra alcune delle fotografie più importanti al mondo. La mostra include oltre 10.000 scatti, tra cui lavori di famosi fotografi e pezzi storici raramente visibili al pubblico. La nuova esposizione attira molti visitatori, desiderosi di scoprire l’evoluzione dell’immagine attraverso decenni di storia.

Geografie A Rotterdam apre il nuovo museo, nell'ex magazzino portuale Santos, deposito di caffè proveniente dal Brasile: circa 6,5 milioni di fotografie che reinventano il display espositivo Geografie A Rotterdam apre il nuovo museo, nell'ex magazzino portuale Santos, deposito di caffè proveniente dal Brasile: circa 6,5 milioni di fotografie che reinventano il display espositivo Raccoglie una delle maggiori collezioni fotografiche del mondo e reinventa le modalità del display espositivo il Nederlands Fotomuseum, aperto da poco più di una settimana fa a Rotterdam. Depositi consultabili e laboratori a vista rompono la tradizionale separazione tra esposizione e archivio, grazie a pareti di vetro che separano i visitatori del museo dai laboratori in cui vengono catalogate, digitalizzate e restaurate le immagini fotografiche. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

