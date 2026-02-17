Nazzi e le sue Indagini Live | Ho capito di aver svoltato in un caffè a Milano L’IA non cancellerà i delitti
Stefano Nazzi ha scoperto di aver preso una svolta importante nella sua carriera mentre si trovava in un caffè a Milano, un momento che ha segnato il suo approccio alle indagini. La sua passione per i casi di cronaca nera lo porta a seguire le tracce in modo diretto, convinto che l’intelligenza artificiale non potrà mai sostituire completamente il lavoro degli investigatori sui delitti. Nel mondo della musica, la sua figura è diventata così nota da essere menzionata nella canzone “Forse” di Tommaso Paradiso, dove il suo nome compare tra le immagini di una giornata di lavoro in auto.
Non è da tutti essere cronisti di nera talmente “pop“ da finire citati in “Forse“, canzone diventata hit firmata da Tommaso Paradiso (" Stefano Nazzi nella macchina e i tuoi piedi sul vetroIl tempo è splendido fuorima non torna più indietro"). E per non smentire la sua nuova, iconica dimensione Stefano Nazzi torna a teatro. Dopo il successo delle due tournée (2024 e 2025) e del tour estivo nel 2025 che hanno registrato oltre 90mila presenze, sarà protagonista sui palchi di tutta Italia in “ Indagini Live 2026 “: da Trieste a Bari e Napoli, passando per Pescara, sconfinando a Londra (24 marzo, Shepherd’s Bush Empire). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Stefano Nazzi porta le sue 'Indagini' a teatro: orari e bigliettiGiovedì 19 e venerdì 20 febbraio Stefano Nazzi torna agli Arcimboldi con il suo spettacolo ‘Indagini Live’.
Processo Nada Cella, Antonella Pesce Delfino: «Così ho fatto riaprire il caso e ho capito chi poteva aver commesso il delitto. Ci sono voluti ostinazione, coraggio e lo stesso metodo che applico nella genetica»Antonella Pesce Delfino, criminologa e consulente della famiglia di Nada Cella, ripercorre il suo lavoro per riaprire il caso della giovane uccisa a Chiavari nel 1996.
Nazzi e le sue Indagini Live: Ho capito di aver svoltato in un caffè a Milano... L’IA non cancellerà i delittiIl cronista torna in tour teatrale: La tecnologia nelle mani degli investigatori ha già ridotto i reati. Scosso dai crimini contro i bambini e dai casi che non mi spiego, come le Bestie di Satana. ilgiorno.it
