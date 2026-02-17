Nayt dopo il Festival di Sanremo annuncia un tour nei palasport nell’autunno 2026

Nayt ha annunciato il suo tour nei palasport dopo aver partecipato al Festival di Sanremo con il brano Prima Che, un episodio che ha attirato l’attenzione di molti fan. La scelta di partire con il tour, intitolato Noi Individui, arriva pochi giorni dopo la sua esibizione in tv e porterà l’artista in diverse città italiane a partire da novembre 2026.

Tra i big in gara per la prima volta al prossimo Festival Di Sanremo con il brano Prima Che, Nayt annuncia Noi Individui Tour, che da novembre 2026 lo vedrà protagonista nei palasport delle principali città italiane. Cinque appuntamenti nei grandi spazi live indoor a conferma di un percorso artistico in costante crescita. Il tour prenderà il via il 3 novembre da Bari (Palaflorio) per poi proseguire il 5 novembre a Padova (Kioene Arena), il 7 novembre a Milano (Unipol Forum), il 9 novembre Roma (Palazzo dello Sport) e l'11 novembre a Napoli (Palapartenope). L'annuncio del tour arriva in concomitanza con quello del nuovo album, io Individuo, decimo lavoro in studio dell'artista in uscita il 20 marzo per Columbia Records Sony Music.